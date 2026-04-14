Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır

Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Açılış Programı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır. O kapıdan içeri giren her vatandaşımız, 'Ben burada adaleti bulacağım' diyebilmelidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 16:54, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 16:53
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Açılış Programı'na katıldı.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyen Gürlek, hakim ve savcı adaylarının zorlu bir sürecin ardından Türkiye Adalet Akademisinde eğitim almaya hak kazandıklarını belirtti. Gürlek, "Adalet Akademimizde alacağınız eğitimlerle mesleğe çok daha donanımlı bir şekilde başlayacağınıza yürekten inanıyorum. Her birinizi, adaletin temsilcisi olma yolunda gösterdiğiniz bu gayret için ayrı ayrı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Adaletin toplumsal huzurun ve barışın en temel teminatı olduğunu vurgulayan Gürlek, yaşanan adaletsizlikleri ortadan kaldıracak kişilerin hakimler ve savcılar olduğunu bildirdi.

Gürlek, hakim ve savcıların şartlar ne olursa olsun adaletli, hakkaniyetli ve tarafsız olmaları gerektiğini vurgulayarak, adalet hizmetlerinin geçmişe göre daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulduğunu ifade etti.

Son 23 yılda yargı sisteminde çok önemli reformlara imza atıldığını aktaran Gürlek, şöyle devam etti:

"Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik önemli mevzuat değişiklikleri hayata geçirilmiş, aynı zamanda adliyelerimizin fiziki altyapısı ve insan kaynağı önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Bundan 23 yıl önce adliyelerimiz içinde bulunduğu şartlar, bugünle kıyaslanamayacak derecede yetersizdi. Bugün ise adliyelerimiz fiziki imkanları, teknolojik altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle kesinlikle geçmişle mukayese dahi edilemeyecek derecede çok yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2002 yılında hakim ve savcı sayımız 9 bin 349 idi. Bugün ise bu sayı 26 bin 719'a ulaşmıştır. Yine 2002'de sadece 78 olan adliye sayımız, bugün 400'e ulaşmıştır. Adalet hizmetleri, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde sunulmaktadır. Bizler de hep birlikte daha iyisini yapmak için kararlılıkla çalışacağız."

"15 Temmuz'da hainlere karşı etkin mücadele verildi"

Adalet Bakanı Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı yargı mensuplarının kahramanca bir duruş sergilediğini, "hainlere karşı etkin bir mücadele verdiğini" kaydetti.

FETÖ'nün Türkiye'ye yaşattıklarına hep birlikte şahit olunduğunu aktaran Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimiz, hainleri durdurabilmek için canı pahasına mücadele etti. Bu uğurda 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 740 vatandaşımız gazi oldu. O gece vatansever yargı mensuplarımız daha büyük bir sorumluluk üstlendi. Hızla başlattıkları soruşturma ve gözaltı kararlarıyla yargının milli iradeye sahip çıkma refleksini kararlılıkla ortaya çıkardı. Kahraman hakim ve Cumhuriyet savcılarımız derhal görevlerinin başına geçti, hukuk içinde kalarak hainlere karşı gereken adımları attı."

Örgüt mensuplarının yargının içine sızması ve oluşturdukları tahribatın hakim savcı adayları tarafından doğru okunması gerektiğine işaret eden Gürlek, bunu, "hakim ve savcı adayları için en önemli ders" olarak niteledi.

FETÖ'nün sadece kurumlara değil, aynı zamanda adalet, liyakat ve ehliyet gibi asırlardır milletin değer verdiği kavramlara da zarar vermeye çalıştığını aktaran Gürlek, "Mesleğe adım atmak üzere olduğunuz bu dönemde güvenilir, sağlam, karakterli ve vakur bir duruş sergilemek sizin en büyük gücünüz olacaktır. Sizler bu değerlere sahip çıkarsanız, hiçbir karanlık yapı, hiçbir kötü niyetli oluşum yargı üzerinde bir daha zemin bulamaz. Bu ilkeleri ne kadar güçlü şekilde benimserseniz hukuk sistemimiz o denli güçlü, güven veren ve etkin bir şekilde olur." ifadelerini kullandı.

"Her vatandaşımız, 'Ben burada adaleti bulacağım' diyebilmelidir"

Adalet Bakanı Gürlek, adliye kapısından giren her vatandaşın adalete güven duyması gerektiğini belirterek, "Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır. O kapıdan içeri giren her vatandaşımız, 'Ben burada adaleti bulacağım' diyebilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Adalete ihtiyacı olan her vatandaşın, hakim ve savcıların karşınıza geldiğinde onlara güvenmesi ve verecekleri kararlara inanması gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Vicdanınız eşliğinde doğru karara ulaşabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her türlü imkanı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sizlerin adil, etkin ve hızlı yargı süreçlerini yürütürken tek arzumuz, görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz ve hiçbir zorlukla karşılaşmamanızdır." görüşünü paylaştı.

