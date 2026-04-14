Dolar 44,72 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 17:17, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,7140
|44,7150
|44,7260
|44,7270
|Avro
|52,3720
|52,3730
|52,8210
|52,8220
|Sterlin
|60,1930
|60,2030
|60,7910
|60,8010
|İsviçre frangı
|56,6680
|56,6780
|57,3740
|57,3840
|ANKARA
|ABD doları
|44,6840
|44,7640
|44,6960
|44,7760
|Avro
|52,3320
|52,4120
|52,7810
|52,8610
|Sterlin
|60,1330
|60,3430
|60,7310
|60,9410