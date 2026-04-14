Bakan Göktaş'tan Siverek'te okula düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Siverek'te bir lisede yaşanan elim hadiseyi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan öğrencilere, öğretmenlere, okul personeline ve kolluk kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm imkanlarımızla evlatlarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."