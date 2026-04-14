Gülistan Doku cinayetinde yeni gözaltıların arka planı ortaya çıktı!

Altı yıl sonra dosyası raftan inen ve 12 kişinin gözaltına alındığı Gülistan Doku soruşturmasında bir gizli tanığın JASAT'a ulaşıp Doku'nun öldürüldüğünü açıkça beyan ettiği ortaya çıktı.

Gizli Tanık, Gülistan Doku'nun naaşının bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdiğini beyan etti. Bunun üzerine söz konusu yerde yer altı cihazlarıyla incelme yapıldı.

GİZLİ TANIK'IN İTİRAFLARI SONRASINDA CESET ARAMASI YAPILDI

Yenişafak'ın haberine göre; incelemenin ardından hazırlanan o raporda şunlar kaydedildi:

"Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkide (37 SEC 45090 - 99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir. 2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 - 1.70 cm uzunluğunda 70 - 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğu, tespit ettim.

Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahta gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim."

DOKU DOSYASI 6 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Gülistan Doku dosyasında 13 Nisan'da yıllardır beklenen en somut adım atıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gün içinde bu sayı 12'ye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dosyada Gülistan Doku'nun son görüştüğü kişi olarak yer alan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer ve dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu da yer aldı.

Soruşturma artık yalnızca bir kayıp dosyası olarak yürütülmüyor. Savcılık, dosyayı "cinayet ve örtbas" şüphesiyle ele alıyor. Delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve organize bir örtbas ihtimali de soruşturmanın merkezindeki başlıklar arasında bulunuyor.

Dosyanın yönünü değiştiren gelişmeler arasında 700 saatlik yeni kamera kaydı, HTS ve daraltılmış baz incelemeleri, yeni teknik raporlar ve gizli tanık anlatımları yer alıyor. NTV ve Habertürk'ün haberlerine göre aile avukatına bırakılan isimsiz not da soruşturmada dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Bu notta Mustafa Türkay Sonel'in adının geçtiği, ardından yapılan incelemelerde Sonel'in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

Dosyada Zeinal Abakarov'la ilgili şüpheler de yeniden öne çıktı. Önceki incelemelerde, Gülistan Doku'nun babası adına kayıtlı telefon hattıyla en son Abakarov'la görüştüğü belirlenmişti. Sonraki teknik değerlendirmelerde ise Abakarov'un telefonundaki bazı yazışmaların silindiği, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından attığı bazı mesajların dikkat çektiği ve çevresindeki bazı kişilerin çelişkili beyanlar verdiği iddiaları dosyaya girdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor. Soruşturma dosyasına göre Doku, o gün valilik karşısındaki duraktan minibüse bindi. Ancak minibüsten nerede indiği belirlenemedi. Aynı gün eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'la görüştüğü, telefonunun son sinyalinin ise Sarı Saltuk Viyadüğü hattında alındığı kayda geçti.

İlk yıllarda dosyada "intihar" ihtimali öne çıkarıldı. Uzunçayır Barajı'nda aylar süren aramalar yapıldı. Buna rağmen Gülistan Doku'ya ait hiçbir iz bulunamadı. Viyadüğü gören bazı kamera kayıtlarının ya hiç alınamadığı ya da net olmadığı, bir üniversite kamerasının da arızalı olduğu belirtildi. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gece Abakarov'un evine girdiği görüntülendi. Ertesi gün ise kameranın açısının değiştiği ve ev kapısının görünmediği tutanaklara yansıdı.

Dosya, yeni savcıyla birlikte yeniden derinleştirildi. 31 Ekim 2025'te Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün ve öncesine ait 700 saatlik KGYS ve işyeri kamerası görüntüsü soruşturmaya eklendi.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

6 yıllık sır olayda cinayet şüphesi ile yıllar sonra atılan yeni adımın ardından gözler Tunceli Valisi'ne çevrildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sinan Burhan'ın sorularını yanıtladı.

Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'la bağlantısı olmadığını öne sürdü. "Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi; ne Gülistan'ı ne de sevgilisini tanır. Bu iddialar tamamen iftiradır" diyen Sonel'in konu hakkındaki ilk açıklamaları şu şekilde oldu:

"Benim oğlum Gülistan Doku'yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım"

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA KARARI ALINAN 11 KİŞİ

1- Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan'ın sevgilisi)

2- Engin Yücer: Alanya (Zeinal'ın eski polis olan üvey vabası)

3- Cemile Yücer: Alanya (Zeinal'ın annesi)

4- Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

5- Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7- Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8- Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9- Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10- Celal Altaş: Tunceli

11- Nurşen Arıkan: Tunceli