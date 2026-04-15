Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
YÖK ve ÖSYM Başkanlarından iki ildeki okul saldırılarına açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen, öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımlayarak şiddeti en güçlü şekilde kınadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 17:51, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 17:51
Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin ardından Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen feci saldırılarla sarsıldı. Toplamda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı bu olaylar sonrası eğitim dünyasının lider isimlerinden dayanışma ve sağduyu çağrısı geldi.

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yayımladığı mesajda milletin derin bir yas içinde olduğunu vurguladı:

"Acımız çok büyük. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen menfur saldırılar, aziz milletimizi derin bir yasa boğdu. Saldırılarda vefat eden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum."

YÖK Başkanı Özvar: "Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirmeliyiz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise özellikle eğitim kurumlarını hedef alan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde son dönemde, özellikle eğitim yuvalarına yönelen ve hepimizi derinden sarsan şiddet olaylarını büyük bir üzüntüyle karşılıyor, güçlü bir şekilde kınıyorum. Hayatını kaybeden çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Toplum olarak sağduyuyu, sorumluluğu ve dayanışmayı güçlendirmek zorundayız."

