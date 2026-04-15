Bartın'dan zayıflamada rekor: 12 bin 773 kilo verildi

Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var
Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bartın'dan zayıflamada rekor: 12 bin 773 kilo verildi

Bartın'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında sağlıklı hayat merkezlerinden beslenme danışmanlığı hizmeti alan 1642 kişi, toplam 12 bin 773 kilo verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 15:18, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 15:19
Sağlık Bakanlığınca 10 Mayıs-10 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bartın'da 20 bin vatandaşa ulaşılarak, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, beden kitle indeksleri tespit edildi.

Buna göre kentte ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 50'sinin "fazla kilolu", yüzde 30'un "obezite sınırları içerisinde" olduğu belirlendi.

Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirildi.

Kampanya sonrası toplanan ilk çıktılara göre, SHM'lere yaptıkları başvurunun ardından kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden 1642 kişi, toplam 12 bin 773 kilo zayıfladı.

Bartın, kişi başına ortalama 7,78 kilo ile iller arasında ilk sıraya yerleşti. Bu sıralamada Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri de yer aldı.

"Kilo vermek hayat kalitesini ciddi anlamda artırıyor"

Bartın Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Burcu Acar, kampanyanın başlamasıyla topyekün sahaya indiklerini, halkın yoğun olduğu yerlerde vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptıklarını, sonuçlara göre de ideal kilosu dışında olanları sağlıklı hayat merkezlerine ve diyetisyenlere yönlendirdiklerini söyledi.

İlgili birimlere başvuran danışanlarla başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Acar, "Asıl önceliğimiz kilo verdirmekten ziyade farkındalık yaratmaktı. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Acar, danışanları multidisipliner şekilde hem diyetisyenlere hem de gerekli durumlarda psikolojik danışmanlık veya fiziksel aktivite gibi birimlere yönlendirdiklerini ve kişinin yaşam biçimlerine uygun diyet listelerinin düzenlendiğini anlatarak, "Düzenli kontrollerle güzel sonuçlar aldık, güzel kilo veren vatandaşlarımız oldu" diye konuştu.

Ne kadar kilo verildiğinden ziyade sağlıklı yaşama ne kadar yaklaşıldığının önemli olduğunu vurgulayan Acar, "Obezite, kronik bir hastalık ve vücutta her sistemde, her organda hastalık yaratabilen bir durum. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza ne kadar sağlıklı bir hayat sunabiliriz, daha çok ona bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Acar, kilo vermenin hayat kalitesini ciddi anlamda artırdığını dile getirerek, "Kilo veren vatandaşlarımızın kan şekerlerinde düşmeler gördük. Birçoğunda günlük hareketlerini daha rahat sağlama, kronik ağrılarından kurtulma gibi durumlar da yaşandı" bilgisini paylaştı.

Kampanyada Bartın'ın, verilen ortalama kiloya göre iller arasında ilk sırada yer aldığını aktaran Acar, "Bu çok büyük gurur ve mutluluk. Ama asıl övgü, asıl teşekkür danışanlarımıza ait. Hem başvurdukları hem de düzenli takiplerine geldikleri ve diyetisyen arkadaşların sözlerine uydukları için. Sağlıklı hayat merkezleri olarak vatandaşlarımızı daha sağlıklı hayata kavuşturmak için birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kilo verdikten sonra dizlerimdeki ağrı kayboldu"

Sağlıklı Hayat Merkezine başvurarak 4 ayda 125 kilodan 105 kiloya düşen Abdullah Acar da uzun zamandır kilo vermeyi düşündüğünü, Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi olan kızı Burcu Acar'ın yönlendirmesiyle ilgili birimlere başvurduğunu söyledi.

Kilo verme sürecinden bahseden Acar, "Kilo verdikten sonra hayatımda çok şey değişti. Öncelikle kıyafet seçme özgürlüğüm arttı. Kilo vermeden yere bir şey düşürdüğümde alamıyordum, ayak tırnaklarımı kendim kesemiyordum, çorabımı giyemiyordum. Uyku apnesi olduğu için CPAP (sürekli pozitif hava yolu basıncı) cihazı kullanıyordum. Kilo verdikten sonra 3 aydır kullanmıyorum, horlamam kesildi. Şeker düzeyim de çok düştü. İyi ki böyle bir yola girmişim" diye konuştu.

Beslenme danışmanlığı hizmetiyle 105 kilodan 90 kiloya düşen Hidayet Köse ise futbol oynarken yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre hareketsizlik sonucu kilo aldığını anlatarak, uzmanların tavsiyelerine uyarak 15 kilo verdiğini kaydetti.

İlknur Aydın ise 78 kiloyken başvurduğu sağlıklı hayat merkezi aracılığıyla 3 ayda 12 kilo verdiğini dile getirerek, "Dizlerimdeki ağrı nedeniyle başvurduğum doktorum bana kilo vermem gerektiğini söyledi. İlgili birimlere başvurmamla kilo verdim ve dizlerimdeki ağrı kayboldu" dedi.

Sürecinin iyi gittiğini belirten Aydın, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini ifade etti.

