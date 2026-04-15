Bartın'dan zayıflamada rekor: 12 bin 773 kilo verildi

Sağlık Bakanlığınca 10 Mayıs-10 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bartın'da 20 bin vatandaşa ulaşılarak, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, beden kitle indeksleri tespit edildi.

Buna göre kentte ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 50'sinin "fazla kilolu", yüzde 30'un "obezite sınırları içerisinde" olduğu belirlendi.

Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirildi.

Kampanya sonrası toplanan ilk çıktılara göre, SHM'lere yaptıkları başvurunun ardından kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden 1642 kişi, toplam 12 bin 773 kilo zayıfladı.

Bartın, kişi başına ortalama 7,78 kilo ile iller arasında ilk sıraya yerleşti. Bu sıralamada Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri de yer aldı.

"Kilo vermek hayat kalitesini ciddi anlamda artırıyor"

Bartın Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Burcu Acar, kampanyanın başlamasıyla topyekün sahaya indiklerini, halkın yoğun olduğu yerlerde vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptıklarını, sonuçlara göre de ideal kilosu dışında olanları sağlıklı hayat merkezlerine ve diyetisyenlere yönlendirdiklerini söyledi.

İlgili birimlere başvuran danışanlarla başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Acar, "Asıl önceliğimiz kilo verdirmekten ziyade farkındalık yaratmaktı. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Acar, danışanları multidisipliner şekilde hem diyetisyenlere hem de gerekli durumlarda psikolojik danışmanlık veya fiziksel aktivite gibi birimlere yönlendirdiklerini ve kişinin yaşam biçimlerine uygun diyet listelerinin düzenlendiğini anlatarak, "Düzenli kontrollerle güzel sonuçlar aldık, güzel kilo veren vatandaşlarımız oldu" diye konuştu.

Ne kadar kilo verildiğinden ziyade sağlıklı yaşama ne kadar yaklaşıldığının önemli olduğunu vurgulayan Acar, "Obezite, kronik bir hastalık ve vücutta her sistemde, her organda hastalık yaratabilen bir durum. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza ne kadar sağlıklı bir hayat sunabiliriz, daha çok ona bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Acar, kilo vermenin hayat kalitesini ciddi anlamda artırdığını dile getirerek, "Kilo veren vatandaşlarımızın kan şekerlerinde düşmeler gördük. Birçoğunda günlük hareketlerini daha rahat sağlama, kronik ağrılarından kurtulma gibi durumlar da yaşandı" bilgisini paylaştı.

Kampanyada Bartın'ın, verilen ortalama kiloya göre iller arasında ilk sırada yer aldığını aktaran Acar, "Bu çok büyük gurur ve mutluluk. Ama asıl övgü, asıl teşekkür danışanlarımıza ait. Hem başvurdukları hem de düzenli takiplerine geldikleri ve diyetisyen arkadaşların sözlerine uydukları için. Sağlıklı hayat merkezleri olarak vatandaşlarımızı daha sağlıklı hayata kavuşturmak için birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kilo verdikten sonra dizlerimdeki ağrı kayboldu"

Sağlıklı Hayat Merkezine başvurarak 4 ayda 125 kilodan 105 kiloya düşen Abdullah Acar da uzun zamandır kilo vermeyi düşündüğünü, Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi olan kızı Burcu Acar'ın yönlendirmesiyle ilgili birimlere başvurduğunu söyledi.

Kilo verme sürecinden bahseden Acar, "Kilo verdikten sonra hayatımda çok şey değişti. Öncelikle kıyafet seçme özgürlüğüm arttı. Kilo vermeden yere bir şey düşürdüğümde alamıyordum, ayak tırnaklarımı kendim kesemiyordum, çorabımı giyemiyordum. Uyku apnesi olduğu için CPAP (sürekli pozitif hava yolu basıncı) cihazı kullanıyordum. Kilo verdikten sonra 3 aydır kullanmıyorum, horlamam kesildi. Şeker düzeyim de çok düştü. İyi ki böyle bir yola girmişim" diye konuştu.

Beslenme danışmanlığı hizmetiyle 105 kilodan 90 kiloya düşen Hidayet Köse ise futbol oynarken yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre hareketsizlik sonucu kilo aldığını anlatarak, uzmanların tavsiyelerine uyarak 15 kilo verdiğini kaydetti.

İlknur Aydın ise 78 kiloyken başvurduğu sağlıklı hayat merkezi aracılığıyla 3 ayda 12 kilo verdiğini dile getirerek, "Dizlerimdeki ağrı nedeniyle başvurduğum doktorum bana kilo vermem gerektiğini söyledi. İlgili birimlere başvurmamla kilo verdim ve dizlerimdeki ağrı kayboldu" dedi.

Sürecinin iyi gittiğini belirten Aydın, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini ifade etti.