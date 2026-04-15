Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan Aysel Çalık Ortaokulu'ndan geldi.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 8'inci sınıf öğrencisi olan kişi, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BAŞSAVCI, 3 BAŞSAVCI VEKİLİ VE 6 SAVCI OLAYI SORUŞTURUYOR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

BAKAN AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." dedi.

MEB: 4 BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 bakanlık başmüfettişinin, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur. Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir." denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: 8'İ ÖĞRENCİ 1'İ ÖĞRETMEN 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu ve soruşturma süreciyle ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının saat 13.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Okulun ikili eğitim (sabahçı ve öğlenci) verdiğini hatırlatan Çiftçi, saldırının sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırgan aynı okulun öğrencisi



Saldırıyı gerçekleştiren şahsın okulun kendi öğrencisi olduğunu açıklayan Çiftçi, "Kendisi de öğleden sonra okula devam eden, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında bir çocuğumuz, evden getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştır." dedi.

"8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti"



Saldırıya ilişkin acı verici detayları paylaşan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti;

Bu hadise neticesinde maalesef 9 vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi ise öğretmenimizdir. Olayda ayrıca 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızdan 6'sı yoğun bakımda tedavi görmekte olup, 3'ünün durumu kritiktir.

Bakan Çiftçi, yaşanan olayı "menfur bir saldırı" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tüm birimlerce titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.