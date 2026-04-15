Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında sağlık alanına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mevcut durumda Türkiye'de 235 bin hekim bulunduğunu ifade eden Yerebakan, tıp fakültelerinde eğitimini sürdüren yaklaşık 125 bin öğrencinin de sisteme dahil olmasıyla birlikte önümüzdeki 6 yıl içinde doktor sayısının 350 bin seviyesine çıkacağını söyledi.

Sağlık sisteminde yeni düzenlemeler vurgusu

Sağlık Politikaları Başkanlığı'nın kurulma amacına değinen Yerebakan, toplumla istişare mekanizmasını güçlendirmek, eksikleri tespit etmek ve vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verebilmek için bu yapının oluşturulduğunu belirtti. Sağlıkta doğru zamanda doğru yatırımlar yapıldığını dile getiren Yerebakan, özellikle sağlık hukuku ve etik düzenlemelerin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Aile hekimliği sistemi güçlendirilecek

Türkiye'de hastanelerde yılda OECD ortalamasının üç katı kadar hastaya hizmet verildiğine dikkat çeken Yerebakan, bu yoğunluğu azaltmak için aile hekimliği sisteminin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bu sayede sağlık sistemindeki yükün dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısı

Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerebakan, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı tarafından her il ve ilçede kurulan Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne vatandaşları davet eden Yerebakan, bu merkezlerde diyetisyen ve psikolog desteğiyle erken teşhis ve yönlendirme hizmetleri sunulduğunu söyledi.

Çevre faktörleri sağlık risklerini artırıyor

Çevresel toksinler ve mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Yerebakan, plastik ve kimyasal maddelerin hormonal bozukluklara ve üreme sağlığı sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Çevre bilincinin artırılması gerektiğini ifade eden Yerebakan, çevresel faktörlerin kronik hastalıklardan kansere kadar birçok sağlık sorununu tetiklediğini belirtti.

"Türkiye güçlü insan kaynağı yetiştiriyor"

Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir noktaya ulaştığını dile getiren Yerebakan, "Türkiye artık dünyada kenara itilmiş bir ülke değil. Güçlü insan kaynağı yetiştiren, bilim ve altyapısını geliştiren bir ülke konumuna geldi" dedi.

Yurt dışında çalışan Türk doktorlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yerebakan, geçmişte uygulanan politikalarla hekimlerin ülkeye dönüşünün teşvik edildiğini, bugün ise artan mezun sayısıyla birlikte farklı bir sürece girildiğini ifade etti.