6 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Toz taşınımı beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



