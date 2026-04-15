Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 18:13, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 18:16
Menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle götürüldüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savaş'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Savaş için burada helallik alındı, dua edildi.

Çağla Savaş'ın cenazesi, daha sonra Akçabağlık Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan gözyaşı döken baba Emrah Savaş'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu da aileye başsağlığı diledi.

Törene Savaş'ın ağabeyi Çağrı, aynı okulda 6. sınıf öğrencisi kardeşi Çağlar Savaş ile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, kurum müdürleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

