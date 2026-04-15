Bakan Tekin: Riskli okullarda polis ve devriye uygulaması var

Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var
Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bakan Tekin: Riskli okullarda polis ve devriye uygulaması var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların her dönem başında güvenlik ve risk açısından değerlendirildiğini, riskli okullarda polis görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 13:51, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 14:45
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin soru üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Biz olaya gerçekten üzüldük. İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları birlikte süreci yürütüyoruz zaten. Biz olaydan haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız'dı. Programını yarıda keserek oraya geçti. Gün boyu oradaydı, sürekli iletişim halindeydik. Başkanımız bakanlık içerisindeki en yakın çalışma arkadaşlarımızdan birisi. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz. Valilikle sürekli irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız."

Olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik soruya Tekin, "Zaten biz bu tür olaylarda hemen soruşturma başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden hep beraber kaçınmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"Soruşturma süreçlerini takip edeceğiz"

Bakan Tekin, olayın detaylarının soruşturmayla ilgili süreç tamamlandığında ortaya çıkacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugüne kadar hiç soruşturma süreciyle ilgili olarak kesin kanaatler ortaya çıkmadan bir açıklama yapmadım, yapmam da. Bu konuyla ilgili de. Gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi bizim, müfettişlerimizin, hem bizim hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinin değerlendireceği şeylerdir. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına da sadece şunu söyleyeyim. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını görecek şekilde adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip edeceğiz."

Olayda yaralananların son durumunun sorulması üzerine Tekin, "Hepsini takip ediyoruz. Valilik sürekli açıklama ve bilgilendirme yapıyor. Buraya gelmeden önce konuştuk. Yaralılarımızın, sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili, hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Onun dışındaki süreçleri takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.

"Risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız"

Siverek'teki okul saldırısı sonrası okullardaki güvenlik önlemlerinin tekrar gündeme geldiği, olayda bir güvenlik zafiyeti olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Tekin, "İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından değerlendirmeye tabi tutuyoruz ve tedbirlerimizi alırız" ifadesini kullandı.

Tekin, okullardaki güvenlik tedbirlerine ilişkin süreçleri İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttüklerini dile getirerek, "İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Riskli okullarımızda doğrudan polis memurları var. Kapısında devriye bekleyen okullarımız var. Sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisinde gündemimize aldığımız konular" sözlerini sarf etti.

