Dolar 44,75 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,75 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 17:25, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,7260
|44,7270
|44,7490
|44,7500
|Avro
|52,8210
|52,8220
|52,7690
|52,7700
|Sterlin
|60,7910
|60,8010
|60,6963
|60,7063
|İsviçre frangı
|57,3740
|57,3840
|57,2520
|57,2620
|ANKARA
|ABD doları
|44,6960
|44,7760
|44,7190
|44,7990
|Avro
|52,7810
|52,8610
|52,7290
|52,8090
|Sterlin
|60,7310
|60,9410
|60,6363
|60,8463