İletişim Başkanlığı'ndan okul saldırılarına ilişkin 'sorumlu yayıncılık' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına dair yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı vatandaşları uyararak, yalnızca resmi kurumların paylaştığı bilgilerin baz alınması gerektiğini duyurdu. Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesinin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılmasının "özendirici etki" yaratabileceği belirtilerek, medya kuruluşlarına azami sorumluluk çağrısı yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 17:07, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 17:07
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan okul saldırılarına ilişkin gelişmelerin kamuoyunda hassasiyetle takip edildiğine dikkat çekilerek, sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocukların psikolojik güvenliğinin gözetilmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Medya kuruluşlarının yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta, kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır."

"Yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir"

Bu tür olayların dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek, toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz" denildi.

