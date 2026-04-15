Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
3 ayda 168 bin trafik kazası, 561 can kaybı

Türkiye genelinde bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında meydana gelen 168 bin 533 trafik kazasında 561 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 695 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 14:07, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 14:32
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bu yılın ilk 3 ayında toplam 168 bin 533 trafik kazası meydana geldi.

Polis sorumluluk bölgesinde ilk çeyrekte 157 bin 195 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 136 bin 543'ü yerleşim yeri sınırları içinde gerçekleşti.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 3 bin 49'u yerleşim yeri içinde olmak üzere toplam 11 bin 338 trafik kazası meydana geldi.

"Sürücü hataları" kazalara neden olan unsurların başında

Türkiye genelinde ilk çeyrekte meydana gelen kazaların 475'i ölümlü, 60 bin 167'si yaralanmalı, 107 bin 891'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Polis bölgesindeki kazalarda 420 kişi, jandarma bölgesindeki kazalarda ise 141 kişi olmak üzere toplam 561 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralı sayısı ise polis bölgesinde 78 bin 313, jandarma bölgesinde 9 bin 382 olmak üzere toplam 87 bin 695 kişi olarak gerçekleşti.

Trafik kazalarına neden olan unsurların başında "sürücü hataları" yer aldı. Sürücülerde en sık görülen hatalar, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek olarak sıralandı.

En çok kaza İstanbul'da, en az kaza Bayburt'ta

Polis ve jandarma bölgelerindeki verilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde en fazla trafik kazasının yaşandığı il İstanbul oldu.

Toplam 27 bin 181 kazanın meydana geldiği İstanbul'u 25 bin 435 kaza ile Ankara, 10 bin 653 kaza ile İzmir takip etti.

En az kazanın yaşandığı il ise 77 kaza ile Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u 128 kaza ile Kilis, 130 kaza ile Ardahan izledi.

