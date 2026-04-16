Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırı nedeniyle gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi. Okulun müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 22:00, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 22:05
Yazdır
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturmaların sürdüğü belirtildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle yürütülen çalışmaların bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır.

9 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Başlatılan idari soruşturma kapsamında görevlendirilen bakanlık müfettişleri çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezinde bulunan hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 9 kişiden 8'inin sağlık durumları iyidir. Bir öğrencimizin ise hayati tehlikesi bulunmakla birlikte sürekli iyileşme göstermektedir."

NE OLMUŞTU?

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket, 14 Nisan Salı günü sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle ateş açmış, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin olarak almıştı.

Saldırgan, kendi silahıyla hayatına son vermişti. Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralanmıştı.

Ayrıca 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber