Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski polis memuru Gökhan Ertok ve eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polislikten ihraç edilen Ertok'un, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor.
Adliyeye sevk edilen Erdoğan E, Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı tutuklandı
