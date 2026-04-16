%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
4 çocuk annesi kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti

Gaziantep'te 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı şahıs tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 21:49, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 21:51
Olay, Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si engelli 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla Hatice Kübra D.'yi göğsünden bıçakladı.

Çocuğu emniyete giderek yardım istedi

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri durumu fark ederek emniyete gidip "annem evde yaralı" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri ise komşuların evde iki yaralı olduğunu söylemesi üzerine eve girdi. Ağır yaralanan Hatice Kübra D. ile olayın şüphelisi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin, olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hatice Kübra D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, ölen kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

