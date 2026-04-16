MHP'de üç il teşkilatı feshedildi
MHP, Kars, Eskişehir ve Kütahya İl Teşkilatının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kütahya İl Teşkilatını feshettiklerini açıkladı.
MHP'li Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Eskişehir İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Eskişehir İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır." ifadesini kullandı.
Kars İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kars İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır." ifadesini kullandı.