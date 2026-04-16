Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yerel seçim sonuçları ve saha analizleri doğrultusunda hazırladığı kapsamlı performans raporlarını tamamladı; değişim rüzgarının il başkanlıklarından başlaması bekleniyor. Ahmet Büyükgümüş koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, seçmenle temas düzeyi düşük olan ve sahada karşılığı bulunmayan isimler tek tek raporlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 19:48, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 19:48
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
AK Parti, teşkilat yapılanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, yakın zamanda başlatılması planlanan süreçte bazı il başkanlıklarında dikkat çeken değişimler yaşanacak.

Süreç, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş koordinasyonunda yürütülen saha analizleri ve performans raporlarına dayanacak. Değişimin isimlerle sınırlı kalmayacağı, teşkilat yapısında daha derin ve köklü bir dönüşüm hedeflendiği ifade ediliyor.

SAHADA KARŞIĞILI OLMAYAN İSİMLER RAPORLANDI

Son yerel seçim sonuçları, sahadaki performans ve seçmenle kurulan temas düzeyi sürecin en önemli belirleyicileri arasında yer alıyor. Parti kaynakları, "yeni dönem" vurgusunun özellikle altını çizerken, sahada karşılığı olmayan isimlerin detaylı analizlerle raporlandığını aktarıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim yönünde kanaat oluşturması halinde, ilgili il ve ilçeler için yeni başkan arayışı başlatılıyor. Geçen yıl şubat ayındaki 8. Olağan Kongre'de göreve gelen yeni yönetim 1 yılda sadece 8 il başkanlığında değişime gitti.

ÜYELİĞİNİ SONLANDIRANLAR TEK TEK ARANIYOR

Öte yandan, Teşkilat Başkanlığı'nın, il ve ilçe teşkilatlarına verdiği yeni üye kazanımı talimatı doğrultusunda çalışmalar da yakından izleniyor. Koordinatörler ve bölge başkanları tarafından hazırlanan raporlar düzenli olarak merkeze iletiliyor. Partiden üyeliğini sonlandıran isimler tek tek aranarak gerekçeleri öğreniliyor. Çözüm üretilebilecek sorunlar giderilirken, çözülemeyen başlıklar ise doğrudan il ve ilçe başkanlarının performans değerlendirmelerine yansıtılıyor.

