Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki okulda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, okul güvenliğine yönelik kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci ve kurumlar arası koordinasyon detaylı şekilde ele alındı. Olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilirken, benzer hadiselerin önüne geçilmesi için alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Okul Güvenliği Baştan Sona Gözden Geçirildi

Toplantıda, okulların iç ve dış güvenlik unsurları kapsamlı şekilde incelendi. Giriş-çıkış düzenleri, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergahları yeniden değerlendirildi. Özellikle öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Dijital Riskler ve Şiddet İçerikleri Masada

Fiziki güvenliğin yanı sıra, çocukları şiddete yönlendiren unsurlar da gündeme alındı. İnternet kullanımı, sosyal medya platformları, zararlı dijital içerikler, sanal zorbalık ve şiddeti özendiren medya içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkileri çok boyutlu şekilde değerlendirildi.

Erken Uyarı Mekanizmaları Güçlendirilecek

Toplantıda okul yönetimleri, öğretmenler, aileler ve güvenlik birimleri arasında erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Risk işaretlerinin erken tespit edilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması için somut adımlar atılacağı belirtildi.

Ruhsatsız Silah ve Okul Çevresine Sıkı Denetim

Ruhsatsız silahların erişiminin engellenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması ve kriz anlarında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca psikososyal destek süreçlerinin de eş güdüm içinde yürütülmesi planlandı.

Çok Katmanlı Eylem Planı Hazırlanacak

Toplantı sonunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanması kararı alındı. İller bazında risk analizlerinin güncelleneceği, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirileceği ve kurumlar arası veri paylaşımının artırılacağı bildirildi.

Yetkililer, çocukların güvenliğinin devletin en temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hiçbir ihmalin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti. Ayrıca olaylar üzerinden provokasyon oluşturulmasına ve dezenformasyona karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşılırken, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.



