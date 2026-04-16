Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
Kendini öğrencilerine siper etmişti. Eşi kalp krizi geçirdi
Katliamın belgesi bilgisayarda çıktı, saldırıyı 4 gün önce planlamış
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonunda geniş kapsamlı güvenlik toplantısı düzenlendi. Okul güvenliği için yeni tedbirler ve eylem planı kararlaştırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 11:30, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 11:29
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki okulda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, okul güvenliğine yönelik kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci ve kurumlar arası koordinasyon detaylı şekilde ele alındı. Olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilirken, benzer hadiselerin önüne geçilmesi için alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Okul Güvenliği Baştan Sona Gözden Geçirildi

Toplantıda, okulların iç ve dış güvenlik unsurları kapsamlı şekilde incelendi. Giriş-çıkış düzenleri, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergahları yeniden değerlendirildi. Özellikle öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Dijital Riskler ve Şiddet İçerikleri Masada

Fiziki güvenliğin yanı sıra, çocukları şiddete yönlendiren unsurlar da gündeme alındı. İnternet kullanımı, sosyal medya platformları, zararlı dijital içerikler, sanal zorbalık ve şiddeti özendiren medya içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkileri çok boyutlu şekilde değerlendirildi.

Erken Uyarı Mekanizmaları Güçlendirilecek

Toplantıda okul yönetimleri, öğretmenler, aileler ve güvenlik birimleri arasında erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Risk işaretlerinin erken tespit edilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması için somut adımlar atılacağı belirtildi.

Ruhsatsız Silah ve Okul Çevresine Sıkı Denetim

Ruhsatsız silahların erişiminin engellenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması ve kriz anlarında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca psikososyal destek süreçlerinin de eş güdüm içinde yürütülmesi planlandı.

Çok Katmanlı Eylem Planı Hazırlanacak

Toplantı sonunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanması kararı alındı. İller bazında risk analizlerinin güncelleneceği, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirileceği ve kurumlar arası veri paylaşımının artırılacağı bildirildi.

Yetkililer, çocukların güvenliğinin devletin en temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hiçbir ihmalin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti. Ayrıca olaylar üzerinden provokasyon oluşturulmasına ve dezenformasyona karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşılırken, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.


