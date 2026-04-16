Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş

Kahramanmaraş'taki okula yönelik saldırının faili İsa Aras Mersinli'ye müdahale ederek etkisiz hale getiren velilerden Necmettin Bekçi, okulda iki çocuğunun öğrenim gördüğünü, silah sesleri üzerine okula giderek saldırgana bıçakla müdahale ettiğini anlattı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmış, saldırgan, bir öğretmen ile silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi'nin bıçaklı müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili emniyet birimlerince bilgisine başvurulan Necmettin Bekçi, bir kamu kurumunda çalıştığını ancak yıllık izinde olduğunu, saldırının gerçekleştiği okulda 2 çocuğunun öğrenim gördüğünü, evi ile okulun yakın olduğunu söyledi.

?? Saldırganın polisler gelince Affet, beni affet dediğini duydum.



- Çocukların balkondan atlayarak kaçtığını gördüm

Olay günü eşinin saat 12.30 sıralarında kızını okula götürdüğünü belirten Necmettin Bekçi, kendisinin evde kaldığını, saat 13.30 sularında dışarıdan silah ve çekiç sesleri duyduğunu, seslerin artması üzerine balkona çıktığında okuldaki öğrencilerin kaçıştığını gördüğünü aktardı.

- Okulun arka kapısından girdim, bir kişi yerde yatıyordu

Bunun üzerine gelen seslerin silah sesi olduğunu anladığını belirten Necmettin Bekçi, "Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Okulun arka kapısından, kantin bölümünden bina içerisine girdim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm." ifadelerini kullandı.

- Yerde tutulan kişi kaçmaya çalıştı, bıçakla bacağına vurdum

Yerde yatan ve tutulmaya çalışılan kişinin saldırgan olduğunu anladığını, ardından müdahale ettiğini anlatan Necmettin Bekçi, şöyle devam etti:

"Ben de yardım etmek ve şahsın başka birisine zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. Görünüş itibarıyla yaşını tahmini 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarıyla bir defa bıçağı bacağına salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkasına zarar vermesini önlemekti."

- Saldırgan bize direnmeye devam etti, saldırganın kollarından tuttum

Saldırgan Mersinli'nin kendilerine direnmeye devam ettiğini, okula gelen bazı velilerin de saldırgana tekme atmaya çalıştığını, bunun ardından saldırganın kollarını tutmaya çalıştığını bildiren Necmettin Bekçi, "Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kalkarak sınıfta bulunan yaralı çocuklara yardım etmek için şahsı polislere bırakıp buradan ayrıldım." beyanında bulundu.

- Polis, linçten kurtmak için saldırganı bir sınıfa koydu

Okula gelen bazı velilerin Mersinli'yi linç etmeye çalıştığını, bunun üzerine polislerin saldırganı bir sınıfın içine çekerek muhafaza altına aldıklarını belirten Necmettin Bekçi, diğer velilerle birlikte yaralılara yardım ettiklerini kaydetti.

- Oğlum kendini tuvalete kilitleyerek kurtulmuş

Necmettin Bekçi, saldırganın bulunduğu bölgede yaşadıklarının ardından oğlunu sınıfta bulamadığını, eşinin kendisini arayarak oğlunun eve geldiğini söylediğini, bundan sonra aynı okuldaki kızını da alarak evine gittiğini anlattı.

Evine gittiğinde oğlunun yaşadıklarını anlattığını dile getiren Necmettin Bekçi, "Oğlum, silah sesleri gelince kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını, daha sonra öğretmenin gelerek 'Tuvalette biri var mı' demesi üzerine çıktığını ve geldiğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Necmettin Bekçi, oğlunun sınıfından 2 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, olay sırasında kullandığı bıçağı orada bıraktığını, evden çıkarken yanında bıçak bulunmadığını sözlerine ekledi.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI: SALDIRGAN SAĞ BACAĞINDAKİ KECİSİ ALET YARASINDAN ÖLDÜ

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu ortaya çıktı.

. Ellerinde naylon koruma poşeti, sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi olduğu saptandı.

. Saldırganın sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

. Ölümünün, kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi.