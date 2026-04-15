Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası sosyal medya ve Telegram üzerinden şiddeti öven, korku yayan ve halkı yanıltıcı bilgi paylaşan şahıslar hakkında 81 ilde eş zamanlı adli süreç başlattı. Bakanlık bünyesindeki 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada; sanal devriye ekiplerince tespit edilen suç unsuru paylaşımlar için gözaltı ve arama kararları çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 23:44, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 23:45
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, sosyal medya ve diğer dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yetkili birimler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda 'sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."

