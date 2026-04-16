'Cazip kurban hisse ilanlarına dikkat edin, dolandırılmayız'

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini duygularını istismar eden art niyetli kişiler, dijital platformlar üzerinden yeni tuzaklar kurmaya başladı. Özellikle piyasa değerinin çok altındaki fiyatlarla sunulan "cazip hisse" ilanları, bayram öncesi mağduriyetlerin artmasına neden oluyor. Uzmanlar, güvenilirliği kanıtlanmamış kişi ve kurumlara yapılan ödemelerin telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceği konusunda kamuoyunu bilgilendiriyor.

Kurban Dolandırıcılığı Yöntemleri: Oltalama ve Sahte İlanlar

Dolandırıcılar, dijital dünyada "oltalama" (phishing) yöntemini kullanarak vatandaşları ağlarına düşürüyor. Sosyal medya platformlarında sponsorlu reklamlar aracılığıyla "erken ödeme indirimi", "kapıya teslim kurban eti" veya "vekaletle kesim" gibi başlıklar açılıyor. Bu ilanlarda genellikle profesyonel görseller kullanılarak kurumsal bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar, hazırlanan sahte web sitelerine veya doğrudan WhatsApp hatlarına yönlendirilerek ikna ediliyor.

Piyasa Değerinin Altındaki Fiyatlara Şüpheyle Yaklaşın

Dolandırıcılık vakalarının en temel ortak noktası, sunulan fiyatların piyasa gerçekleriyle uyuşmamasıdır. Canlı hayvan borsası ve yem maliyetleri göz önüne alındığında, piyasanın çok altında verilen fiyat teklifleri "kırmızı bayrak" olarak nitelendiriliyor. Dolandırıcılar, "sınırlı kontenjan" veya "son gün" gibi ifadelerle vatandaşları acele ettirerek sağlıklı düşünme yetilerini devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Hukuki Yaptırımlar: 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Kapıda

Hukukçular, bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında ağır yaptırımları olduğunu hatırlatıyor. Dini duyguların istismar edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bu eylemler, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna giriyor. Bu suçu işleyen kişiler hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası istemiyle dava açılabiliyor. Mağduriyet yaşayan vatandaşların, vakit kaybetmeden ekran görüntüleri ve dekontlarla birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına veya emniyet birimlerine müracaat etmesi büyük önem taşıyor.

Mağdur Olmamak İçin Alınması Gereken Önlemler

Kurban ibadetini huzur içinde yerine getirmek isteyen vatandaşların şu adımlara dikkat etmesi öneriliyor:

Yüz Yüze Görüşme Yapın: Mümkünse kurbanlık hayvanı yerinde görün veya kesim yapacak kuruluşun fiziksel adresini teyit edin.

Kurumsal Kimliği Doğrulayın: Vekalet yoluyla kurban kestirilecekse, kurumun resmi dernek veya vakıf statüsünde olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Yazılı Sözleşme İsteyin: Yapılan anlaşmanın şartlarını, kesim ve teslimat detaylarını içeren yazılı bir belge veya onaylı bir kayıt talep edin.

IBAN Gönderirken Dikkat Edin: Kişisel banka hesaplarına (şahıs IBAN'larına) açıklama yazmadan para göndermekten kaçının; ödeme açıklama kısmına mutlaka "Kurban bedeli" notunu düşün.

Bu önlemler, hem dini vecibenin usulüne uygun yerine getirilmesini sağlar hem de birikimlerin dolandırıcıların eline geçmesini engeller.