Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar adeta kan dondurdu. Daha önce Ahmet Menguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye'nin gündemine gelen "C31 K" isimli Telegram grubunda okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

Grupta "Barış Çelik" ismiyle yazan kullanıcının, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılan düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

Sosyal medyada infiale neden olan mesajlar üzerine emniyet güçleri de harekete geçti. Paylaşımlarla ilgili Siber Şube ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.