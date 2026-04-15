Sivas'ta 'okullara saldırı olabileceği' paylaşımında bir öğrenci gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Sivas'ta okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıların ardından söz konusu paylaşımların büyük bir hassasiyet ve titizlikle değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, emniyet birimleri tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş, 2009 doğumlu 10. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan E.A. ikametinde gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi, yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur. İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir."