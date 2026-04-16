Kamuda terim birliği çalışmalarına SGK da katıldı

Türk Dil Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Kurumları Terim Eş Güdüm Komisyonu (KaTEK) aracılığıyla yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının uzmanlık alanlarına dair sözlükler tek merkezde toplanıyor. Son olarak SGK'nın 2025 faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre Kurum; Sosyal Güvenlik Sözlüğü, Personel Terimleri Sözlüğü ve SGK Veri Sözlüğü gibi temel kaynaklarını TDK'ya iletti.

Personel Mevzuatında "Terim Karmaşası" Son Buluyor

Özellikle memuriyet ve emeklilik hakları konusunda farklı kurumların farklı terminolojiler kullanması zaman zaman idari işlemlerde kafa karışıklığına yol açabiliyordu. SGK'nın ilettiği "Personel Terimleri Sözlüğü", kamudaki tüm personel rejiminin ortak bir dil zeminine oturmasını sağlayacak.

Sadece SGK Değil, Tüm Kamu Seferber Oldu

KaTEK bülteninde yer alan bilgilere göre, Ulusal Terim Bankası'na veri aktaran diğer önemli kurumlar ve çalışmaları ise şöyle

* Milli Savunma Bakanlığı: 3.775 terimden oluşan "Askeri Tarih Terimleri Sözlüğü"nü yayımlayarak ordu terminolojisini standartlaştırdı

* Adalet Bakanlığı: Hukuk terimlerinin dijital ortamda doğrulanabileceği "Hukuk Sözlüğü" ile sürece dahil oldu

* Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK): 27 sektördeki meslek standartlarını içeren "Ulusal Yeterlilik Sistemi Terimler Sözlüğü" ile iş dünyasının dilini standartlaştırmayı hedefliyor

* DHMİ: Havacılık sektöründe yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için güncellenmiş "Havacılık Terimleri Sözlüğü"nü sisteme entegre etti

Dijital Egemenlik ve Büyük Türkçe Dil Modeli

Ulusal Terim Bankası sadece bir kelime listesi değil, aynı zamanda TDK'nın üzerinde çalıştığı "Büyük Türkçe Dil Modeli" için de ana veri kaynağı olacak. Kurumlardan gelen bu uzmanlık sözlükleri, yerli yapay zeka sistemlerinin kamu mevzuatını ve teknik terimleri hatasız işlemesini sağlayacak.

Kamuda terim birliği projesi tamamlandığında; bir memurun emeklilik dilekçesinden, bir mahkeme ilamına veya teknik bir şartnameye kadar tüm belgeler "aynı dili" konuşacak. SGK gibi milyonları ilgilendiren bir kurumun bu sürece tam destek vermesi, vatandaşın kamu hizmetine erişimindeki "anlaşılabilirlik" bariyerini de ortadan kaldıracak.