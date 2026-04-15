Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin arasındaki 25 kilometrelik yolu ve toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki 3 çift tüp tüneli yarın törenle hizmete açacaklarını bildirdi. Özellikle kış aylarında heyelan ve kaya düşmesi riskleriyle anılan Kırkdilim Geçişi, inşa edilen 3 tünelle birlikte artık güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunacak.

15 Nisan 2026 19:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ve Kırkdilim tünellerinin açılışını yarın yapacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu güzergahtaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ile Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları tamamladıklarını, projelerin resmi açılışını yarın gerçekleştireceklerini belirten Uraloğlu, "Çorum, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Şehrimizin D-100 devlet yoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin güzergahında kalan 25 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik." ifadelerini kullandı.

"Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettik"

Uraloğlu, yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde yer alan ve 40 virajla geçilebilen Kırkdilim mevkisine dikkati çekerek, özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettiklerini, toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan tünellerle heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtiklerini aktardı.

Proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin 1389 metre, T-2 Tüneli'nin 1157 metre ve T-3 Tüneli'nin 1553 metre olduğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesi artırılacak. Yolumuzla Çorum-Laçin seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edeceğiz, ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonunu 3 bin 420 ton azaltacağız."

