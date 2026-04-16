Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede

6 yıldır süren soruşturmanın seyri yeni gizli tanık ifadeleri ve JASAT'ın özel araştırmasıyla değişti. "Kayıp kız" dosyası, "cinayet ve örbast" şüphesine dönüştü.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, yeniden açıldı.

2020'den beri devam etmekte olan soruşturmada, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

Gülistan'ın son görüştüğü kişi olan erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer de şüpheliler arasında.

GÜLİSTAN DOLU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER

1- Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan'ın sevgilisi)

2- Engin Yücer: Alanya (Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)

3- Cemile Yücer: Alanya (Zeinal'ın annesi)

4- Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

5- Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7.Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

9.Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

10.Celal Altaş: Tunceli

11.Nurşen Arıkan: Tunceli

12.Şükrü Eroğlu: İzmir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması)

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

İfadeleri tamamlanan şüphelilerden Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal adliyeye sevk edildi.

Bu isimler arasında Gülistan Doku'nun SIM kartına müdahale ettiği öne sürülen kişi ile Munzur Üniversitesi kamera sistemi sorumluları da bulunuyor.

Diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

GÜLİSTAN'IN ABLASI: GÜLİSTAN'I MUSTAFA TÜRKAY SONEL ÖLDÜRDÜ

Cinayet soruşturmasına dönen olayda, yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku; kardeşinin, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Abla Doku "Avukat ofisinin önüne isimsiz bir not bırakan kişi, yakalama kararı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olan Umut Altaş." dedi.

Aygül Doku şu iddialarda bulundu:

"Umut beni o süreçte 2-3 kere arıyor aslında bu olayı bana anlatmak istiyor ama anlatamıyor bir türlü cesaret edemiyor sonra baroya gidip 'Gülistan'ı öldüren Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir.' diye bir not bırakıyor.

"HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ"

Bizim anladığımız kadarıyla bunlar Gülistan'ı önce vurmuşlar, Gülistan o sırada yaşıyormuş. Gülistan'ı hastaneye yetiştirmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da Gülistan'ın hastane kayıtları silinmiş."

İHRAÇ POLİS, GÜLİSTAN'IN ARKADAŞ LİSTESİNDEN 2 KİŞİYİ SİLMİŞ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü çalışmalarda, SIM kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK'dan gelen veriler doğrultusunda, SIM kartın bir cihaza takılıp uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi.

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok'un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına "Şifremi unuttum" yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok'un hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi.

Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi. Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok, ilk sorgusunda Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak SIM kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu'nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ'dan avukat görevlendirildi.

14'ÜNCÜ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Umut Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu. Şüpheli Umut Altaş'ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye'ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle ele alındığını söyleyen Bakan Gürlek, "Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İSİMSİZ NOTTA SONEL'İN ADI GEÇİYOR

Dosyada dikkat çeken noktalardan biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not. Bu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adı geçiyor.

Not ortaya çıktıktan sonra yapılan incelemelerde, Sonel'in olay günü araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.

ERKEK ARKADAŞI VE ÇEVRESİNİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Dosyada, yeni deliller de yer aldı. Gülistan'ın erkek arkadaşıyla yaptığı yazışma ortaya çıktı. Gülistan'ın son mesajı 00.37'de "Zaman yok ki artık bizim için,, bitti zaman." oldu. 16.19'da Zeinal Abarakov "Neredesin herkes seni arıyor." diye yazdı.

Gülistan kaybolduktan 13 gün sonra Instagram ve WhatsApp hesabındaki veriler silindi.

SIM kartı kullanan isim ise gözaltındaki ihraç edilen polis Gökhan Ertok'tu. SIM kartı ise iddiaya göre eski vali Tuncay Sonel ona ulaştırdı.

Gülistan'ın kaybolduğu gece, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, telefonun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde bir aracın içinde görüldü.

İkilinin üniversite ile şehir merkezi arasında birkaç kez gidip geldiği belirlendi.

Dosyada Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un hareketliliği ayrı bir başlık olarak yer alıyor. Zeinal'in telefonundaki bazı yazışmaların silinmiş olduğu tespit edilirken, Gülistan kaybolduktan sonra sosyal medya üzerinden attığı mesajların dikkat çekici bulundu.

Bu mesajlarda, Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi veren ifadelerin yer aldığı görüldü. Üstelik yalnızca Zeinal değil, çevresindeki bazı isimlerin de olay gecesi ve sonrasında çelişkili beyanlar verdiği, kimi kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARANDI

Dosyaya eklenen tanık ifadeleri ve 700 saatlik MOBESE görüntüleri de daha önce gözden kaçan ya da üstü örtülen birçok ayrıntıyı ortaya çıkardı.

HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay günü dakika dakika yeniden ele alındı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtilmişti.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku'ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırılmıştı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görülmüştü.

Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilememişti.

Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nü yakından gören Munzur Üniversitesi'ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenememişti.

Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilememişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Zeianal Abarakov'nın evine girerken KGYS'de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansımıştı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.