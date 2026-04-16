Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı 6.935 TL ve ons fiyatı 4.820 dolardan güne başlıyor.

Altın fiyatları, İran savaşıyla ilgili diplomatik çözüm arayışlarının yeniden ivme kazanması ve buna bağlı olarak enflasyon kaygılarının hafiflemesiyle birlikte yükseliş gösterdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Nisan 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.942,93 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.443,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.956,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.216,01 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.703,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.386,78 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.825,28 dolar