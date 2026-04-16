Narin Güran davasında kritik ikinci celse bugün!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran davasında, Diyarbakır Ağır ceza mahkemesi anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis; Nevzat Bahtiyar'a ise yardım ve yataklıktan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne, kardeş ve amcaya verilen müebbet cezayı onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozdu.

Bozma sonrasında ilk duruşma Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan 2026 tarihinde yapılmıştı. Duruşmada mütalaa sunan savcı Nevzat Bahtiyar için "Doğrudan kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Fail ve avukatları mütalaaya iştirak etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki duruşmayı 16 Nisan'a ertelemişti.

Şeytantepe Belgeseli ve Kamuoyunda Değişen Dengeler

Bugünkü duruşma öncesinde 140journos tarafından yayımlanan "Şeytantepe" adlı belgesel, davanın seyrine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturma sürecindeki aksaklıklara ve çelişkilere dikkat çeken belgesel, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olabileceği ve ailenin masumiyetine dair iddiaları gündeme taşıdı. Kamuoyu, yayımlanan bu belgesel ve ortaya atılan iddiaların mahkemenin vereceği nihai karar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.