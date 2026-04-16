'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde Siverek ve Kahramanmaraş'ta üst üste yaşanan okul saldırılarını kaleme alarak, eğitim kurumlarında güvenliğin ve disiplinin yeniden tesis edilmesi için hükümete ve kamuoyuna kritik uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 09:31, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 10:07
Yazdır

Türkiye'de okul güvenliği meselesi, peş peşe gelen saldırı haberleriyle birlikte kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi. Özellikle Kahramanmaraş ve Siverek'teki olayların ardından, okulların fiziksel güvenliğinden dijital dünyadaki etkileşimlere kadar geniş bir yelpazede sorunlar olduğu gün yüzüne çıktı. Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, özellikle eğitim sistemindeki "disiplin" boşluğuna ve öğretmenlerin idari olarak pasifleştirilmesine dikkat çekti. Hakan'a göre, okullar artık sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da birer kale haline getirilmek zorunda.

Öğretmen ve Yöneticiyi Pasifleştiren Politikalara Son Verilmeli

Okullarda disiplinin zayıfladığına dair gelen verileri değerlendiren Ahmet Hakan, sistemin temel direği olan öğretmenlerin yetkilerinin geri verilmesi gerektiğini savundu. Son yıllarda uygulanan ve öğretmen ile okul yöneticilerini pasif konuma düşüren politikaların, okullardaki otorite boşluğunu derinleştirdiğini belirtti. Eğitimde kalitenin ve güvenliğin yolu, öğretmenin sınıf içindeki saygınlığını ve disiplin tesis etme yetkisini korumaktan geçiyor.

Okul Baskınları Türkiye'nin En Önemli Sorunu Haline Gelmeli

Hakan, okul saldırılarının münferit olaylar olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. ABD ve Avrupa ülkelerindeki benzer vakaların derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu konuda "radikal adımlar" atması için vaktin daraldığını ifade etti. Okul baskınları konusunun artık milli bir güvenlik meselesi olarak masaya yatırılması gerektiği belirtildi.

Bireysel Silahlanma ve Sosyal Medya Denetimi

Saldırıların arkasındaki "özenti" tehlikesine dikkat çeken Hakan, sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımların bir "okul saldırısı furyası" yaratabileceği uyarısında bulundu. Bir çocuğun silaha bu kadar kolay ulaşabilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bireysel silahlanma sorununun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Polislerin 5 adet silah edinebilmesi sınırlandırılmalı

Emniyet mensuplarının Devletin resmi olarak kendilerine verdiği bir adet silahın yanı sıra birden fazla kendi parasıyla silah almasına imkan veren düzenlemenin de değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber