Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 4,04 TL indirim geldi. 16 Nisan 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 07:38, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 09:25
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalarda dalgalanan brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle motorinde indirim gerçekleşti. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,04 TL indirim yansıdı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
- İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 62.70 TL
- Motorin: 71.59 TL
- LPG: 34.99 TL
- İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 62.56 TL
- Motorin: 71.45 TL
- LPG: 34.39 TL
- Ankara:
- Benzin: 63.67 TL
- Motorin: 72.71 TL
- LPG: 34.87 TL
- İzmir:
- Benzin: 63.94 TL
- Motorin: 72.99 TL
- LPG: 34.79 TL