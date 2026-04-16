Dijital Provokasyonlara Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen okul saldırısı sonrası dijital platformlarda yapılan paylaşımların yakından takip edildiğini açıkladı. Bakanlık, sanal ortamda yürütülen faaliyetlerin devletin yetkili birimleri tarafından titizlikle izlendiğini bildirdi.

81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyon sağlandığı belirtilen açıklamada, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden içeriklere karşı eş zamanlı adımlar atıldığı vurgulandı. Özellikle Telegram başta olmak üzere sosyal medya ve dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan paylaşımlar ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının kolluk birimleriyle koordineli şekilde hareket ettiği aktarılan açıklamada, dijital ortamlarda "sanal devriye" faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürüldüğü kaydedildi. Suç unsuru taşıyan içeriklerin kısa sürede tespit edildiği belirtilirken, bu paylaşımları yapan kişiler hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü bildirildi.



