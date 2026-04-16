Kahramanmaraş saldırganı hakkında kan donduran 'Elliot Rodger' detayı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014'te ABD'de 6 kişiyi öldürüp intihar eden Elliot Rodger'ın yer aldığı ortaya çıktı. EGM tarafından yapılan açıklamada WhatsApp profil fotoğrafındaki detay doğrulandı.

Haber Giriş : 16 Nisan 2026 09:46, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 10:03
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD'nin Isla Vista bölgesinde 6 kişinin ölümüne neden olan Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi.

WhatsApp profilinde tartışma yaratan görüntü

2008 doğumlu Mersinli'nin çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırıyla 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı öğrenildi. 22 yaşındaki Rodger, 23 mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçak ve silahla düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, ardından intihar etmişti.

EGM'den açıklama

Daha sonra EGM tarafından yapılan açıklamada WhatsApp profil fotoğrafındaki detay doğrulandı. EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir.

Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır.

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

