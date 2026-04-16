Konut Fiyat Endeksi martta yüzde 2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,4 arttı.

Mart verileri, konut fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koyarken, özellikle Ankara ve İzmir'de aylık bazda dikkat çekici artışlar kaydedildi. İstanbul'da ise artış hızı önceki aya yakın seviyede gerçekleşti.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 28,4 artış gösterirken, Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi'nde yıllık yükseliş yüzde 26,3 oldu.

Üç büyük il özelinde bakıldığında, İstanbul Konut Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 27,8 artış kaydetti. Ankara'da endeks aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 30,4 ile yükselirken, İzmir'de aylık artış yüzde 2,8, yıllık artış ise yüzde 24,3 olarak gerçekleşti.