Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Kahramanmaraş'ta acı haber: Okul saldırısında can kaybı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralı olarak hastanede tedavi gören Yusuf Tarık Gül'ün de yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için bugün cenaze törenleri düzenlenecek. Törenlere çok sayıda bakanın katılması beklenirken, kentte derin bir üzüntü hakim.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 11:55, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 11:56
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayda daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklanmış, 17 öğrenci yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Tarık Gül de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen öğrencilerine siper oldu

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında öğrencilerini korumaya çalıştığı belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın da bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin de olay sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenaze törenleri bugün düzenlenecek

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için kentte cenaze törenleri düzenlenecek. Törenlerin ardından cenazelerin toprağa verileceği bildirildi.

Bakanların katılması bekleniyor

Düzenlenecek cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.


