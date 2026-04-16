Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Süper El Nino geliyor! Tarih verildi, bu yaz kavrulacağız

Türkiye, Süper El Nino'nun etkisi altına girecek. Yaz etkisinin ekim ayına kadar uzaması beklenirken, sıcaklık rekoru beklentisi de var.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 12:23, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 12:24
Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından aylık yayımlanan iklim bültenlerine göre, kış dönemi ile bahar mevsiminin ilk ayında küresel ortalama yüzey hava sıcaklıkları, referans dönemlerin üzerinde seyrederek ısınma eğilimini sürdürdü.

Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 12,95 derece ölçüldüğü Ocak 2026, en sıcak beşinci ocak olarak kayıtlara geçti.

Şubat 2026'da küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,26 derece ölçüldü ve yılın ikinci ayı, en sıcak beşinci şubat olarak kayıtlara geçti.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı mart, kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı oldu. Mart 2026, en sıcak mart ayı olan Mart 2024'ten 0,20 derece daha serin yaşandı.

SICAKLIK REKORU UYARISI

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bugünlerden itibaren sıcaklıkların 4-5 senenin normalinde, son 20 sene ortalamalarının ise oldukça üzerinde geçeceğini bildirdi.

Yaz döneminde sıcaklıkların yüksek seyredeceğini dile getiren Kurnaz, "Yazın ilk yarısında yani yaklaşık temmuzun sonuna kadar sıcaklıkların en yüksek ilk üç sene arasında seyretmesini bekliyoruz ama ortasını geçtiğimizde sıcaklık rekorları kırmaya başlayacağız." diye konuştu.

"TARTIŞMASIZ EN YÜKSEK SENE OLACAK"

Temmuz ayı sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının rekor düzeye yükselmesi bekleniyor. Kurnaz, bu durumu, "Tartışmasız en yüksek sene olması bekleniyor." diye yorumladı.

"Niye bunu görüyoruz? El Nino başlıyor." değerlendirmesini yapan Kurnaz, "Şu anda epey bir zamandır konuşulan şey, El Nino'nun başlayıp başlamayacağı değil, başladığı zaman Süper El Nino olup olmayacağı." şeklinde konuştu.

EYLÜL-EKİM ÇOK DAHA SICAK GEÇECEK

"Gün geçtikçe, başlayacak olan El Nino'nun Süper El Nino olacağı düşüncesi ağır basmaya başlıyor" diyen Kurnaz bu durumun da sıcaklıkların Türkiye açısından özellikle eylül-ekim gibi ortalamanın çok üzerine çıkacağını kaydetti.

Kurnaz, "Yazı belki çok ölmeden geçiririz ama eylül-ekim gibi iyiden iyiye yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

