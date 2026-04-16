Bolu'da müdürü tehdit eden 13 yaşındaki öğrenci gözaltında

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için cenaze törenleri düzenlenirken, olaylarla ilgili provokatif paylaşımlara müdahaleler devam ediyor.

Bolu'da 7'nci sınıf öğrencisi A.M.A., sınıf arkadaşlarının yer aldığı bir WhatsApp grubunda sesli mesajlar paylaşarak okul müdürü ve 9 öğrenciyi hedef alan saldırı tehdidinde bulundu. Mesajlarda farklı illerde yaşanan okul saldırılarına atıfta bulunulması dikkat çekti.

ŞİDDETİ ÖVEN SÖZLER

Paylaşılan ses kayıtlarında şüpheli öğrencinin, geçmiş saldırıları gerçekleştiren kişileri övdüğü ve "Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Bu sözler, hem öğrenciler hem de veliler arasında endişeye yol açtı.