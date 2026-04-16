Bolu Belediyesine yönelik 4.dalga operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gün içerisinde Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası binalarına yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Kurum binalarına giren güvenlik güçleri, içeride detaylı arama çalışması başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonun, Bolu Belediyesine yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasıyla bağlantılı olduğu ve olayın devamı niteliğini taşıdığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin her iki adresteki bilgisayarlar, evrak ve belgelere yönelik incelemeleri sürüyor.

Güvenlik güçlerinin kurumlardaki mesaisi devam ederken, operasyon kapsamında an itibarıyla herhangi bir gözaltı işleminin uygulanmadığı öğrenildi.