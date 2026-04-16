ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı

Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDTS sınavını Türkiye'de ilk kez yapacak. Sınav başvuruları 16-28 Nisan tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılabilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 15:40, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 15:40
ÖSYM, Türkiye'de bir ilk olarak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) 9 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-YDTS'nin bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak, modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan adayların dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçeceği belirtildi.

B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunulacak

Bu doğrultuda sınavın adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunması amaçlanıyor. e-YDTS; eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedefliyor. Ayrıca e-YDTS'nin D-AOBM'de yer alan 4 hedef dil kullanım alanından eğitim ve mesleki dil kullanım alanlarına yönelik bir içeriğe sahip olacağı ifade edildi. Sınavın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacağı dile getirilirken, sınava başvuruların ise 16-28 Nisan tarihleri arasında olacağı açıklandı. Adayların başvurularını 16 Nisan günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabileceği dile getirildi.

Kapasite sınırlı olacak

Sınava başvuracak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacak. Sınav için kontenjan Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlendi. Ayrıca adayların sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edileceği, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırmasının sistem tarafından engelleneceği ve sınav ücreti ödeme sürecinin sonlanacağı ifade edildi.

