Okul saldırısında çocuğunu kaybeden acılı baba konuştu: Tek evladımızdı!

Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Okul saldırısında çocuğunu kaybeden acılı baba konuştu: Tek evladımızdı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin cenazeleri gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilirken geriye acı gözyaşı ve yürek yakan feryatlar kaldı.

Haber Giriş : 16 Nisan 2026 14:25, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 14:27
Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından yaşamını kaybedenlerin ardından ortaya çıkan acı hikayeler yürekleri burktu.

Kahramanmaraş'ta ortaokula yapılan saldırı Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Hayatını kaybeden çocuklar ve bir öğretmenin ardından ailelerin feryadı yükselirken cenazelerin teslim edilmesiyle birlikte yaşanan görüntüler yürekleri dağladı. Hayatını kaybedenlerin her biri geriyeacı hikaye ve kapanmayacak bir yara bıraktı.

11 YAŞINDAKİ ADNAN İÇİN TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden biri olan11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil 'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aileyi ziyaret eden yakınlar ve vatandaşlar baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı dileklerini iletti.

"HEM BAŞARILI HEM ÇALIŞKANDI"

Acılı baba Abdullah Cevdet Yeşil gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun hem başarılı hem de çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Acılı baba oğlunun Ayser Çalık Ortaokulu'nu özellikle istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Başarılı bir okuldu iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar çok mutluydu.

"AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU İLK ONU VURMUŞLAR"

Baba Abdullah Cevdet Yeşil oğlunun saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'ya büyük sevgi duyduğunu da belirterek olay anıyla ilgili bildiklerini anlatttı.

11 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı." dedi.

BABA A. CEVDET YEŞİL: "TEK ÇOCUĞUMUZDU"

Acılı baba açıklamasının devamında evlat acısının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu." dedi.

