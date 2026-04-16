Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

KENDİNİ SİPER EDEN ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi.

Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Camisi'ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yusuf Tekin, öğrencilerini koruyabilmek için üstlerine kapanan ve o sırada canını veren Ayla Kara öğretmenin eşine sarılarak tesilli etmeye çalıştı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi derin yasa boğdu. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Ayla Öğretmen'in cenaze törenine katıldı.

AYLA KARA ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi.

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan düşkünlüğüyle bilinen Ayla Kara'nın öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı siper olduğu bilgisi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara'nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara'nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

ŞURANUR SEVGİ'NİN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Saldırıda yaşamını yitirenlerden beşinci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için ise Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı'nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

YUSUF TARIK GÜL'E VEDA

Saldırıda yaşamını yitiren beşinci sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, baba Burak, anne Kezban Gül ile yakınları ve siyasiler katıldı.