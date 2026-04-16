Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,76 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 17:16, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,7490
|44,7500
|44,7650
|44,7660
|Avro
|52,7690
|52,7700
|52,7900
|52,7910
|Sterlin
|60,6963
|60,7063
|60,7190
|60,7210
|İsviçre frangı
|57,2520
|57,2620
|57,2580
|57,2670
|ANKARA
|ABD doları
|44,7190
|44,7990
|44,7350
|44,8150
|Avro
|52,7290
|52,8090
|52,7500
|52,8300
|Sterlin
|60,6363
|60,8463
|60,6590
|60,8690