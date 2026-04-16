Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı.

NTV muhabiri Baran Bila'nın aktardığına göre, Mersinli, silahların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Silahların kilitli yerde bulunduğunu ancak oğlunun bu kilitli kutuya nasıl ulaştığını bilmediğini iddia eden baba Mersinli, "Silahlara olan bir ilgisi vardı. Zaman zaman arkadaşlarının atış yaptığını söylüyordu. Ben de bu ilgisini kırmak için öğretmeye çalıştım. Amacım ona böyle bir şey yaptırmak değildi." dedi.

"Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu." diye ifadesine devam eden tutuklu babanın "Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım." dediği öğrenildi.

"Oğlum savaş oyunları meraklısıydı"

Oğlunun savaş oyunlarına meraklı olduğunu dile getiren Mersinli, "Odasına girdiğimde sürekli oyun oynardı. Ben İngilizce bilmiyorum ama o İngilizce'ye çok hakimdi. Çok fazla oyun sayfasına ve siteye giriyordu. Orada ne yaptığını ve nelere dahil olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mersinli, oğlunun uzun süredir sorunları olduğunu ve psikoloğa gittiğini dile getirip şöyle devam etti:

"Psikolog ile yaptığı görüşmelerde olağanüstü bir durum olmadığı ifade edildi. Bana bu şekilde bilgi verildi. Ergenlik ve sınav stresi ile ilgili sorunlar vardı. Böyle olacağını tahmin edemezdim."

"OKUL AVCISI" KELİMESİNİ KULLANIYORMUŞ



Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın "okul avcısı" şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu iddia etti.

Huylu, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun." dedi.

Babayla daha önce uzaktan görüştüklerini dile getiren Huylu, "Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. " diye konuştu.

Katliamın belgesi bilgisayarda çıktı, saldırıyı 4 gün önce planlamış

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul baskınına dair yürütülen soruşturmada, failin saldırıyı 4 gün öncesinden planladığına dair dijital delillere ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün gerçekleşen ve eğitim camiasını yasa boğan Ayser Çalık Ortaokulu saldırısıyla ilgili adli süreç hızla ilerliyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 3 Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görev alırken, olay yerinde hayatını kaybeden failin dijital arşivi mercek altına alındı. Yapılan incelemeler, saldırının anlık bir cinnet hali değil, soğukkanlılıkla hazırlanmış bir katliam planı olduğunu ortaya koydu.

Bilgisayarındaki Belge Planlı Katliamı Kanıtladı

Güvenlik güçlerinin failin evinde yaptığı aramalarda el konulan bilgisayar ve cep telefonu, saldırının perde arkasını aydınlattı. Dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde, failin 11 Nisan 2026 tarihinde, yani saldırıdan tam 4 gün önce bir belge hazırladığı saptandı. Söz konusu belgede, failin "büyük bir eylem" gerçekleştireceğine dair detaylı notlar aldığı ve saldırıyı bu plan doğrultusunda hayata geçirdiği belirlendi.

Failin Babası Polis Başmüfettişi Tutuklandı

Saldırıda kullanılan silahların izini süren savcılık, çarpıcı bir bilgiye daha ulaştı. Olay yerinde ele geçirilen 5 adet tabancanın, failin babası olan Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildi. Kendi silahlarının katliamda kullanılmasıyla ilgili sorumluluğu bulunan baba Mersinli, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör Bağlantısı Yok, Dijital Platformlar Takipte

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, mevcut deliller ışığında saldırının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı, eylemin "bireysel" bir nitelik taşıdığı vurgulandı. Ancak soruşturma burada noktalanmadı. Savcılık, çocukları ve gençleri şiddet içerikli eylemlere yönlendiren karanlık dijital platformları ve sosyal medya gruplarını incelemeye devam ediyor. Soruşturmanın bu dijital ağlar üzerinden derinleştirileceği belirtildi.

Ölü Sayısı 9'a Yükseldi: 6 Öğrencinin Durumu Kritik

Dün saat 13.30 sularında meydana gelen saldırının acı bilançosu da netleşti. Olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altındaki 13 yaralı öğrenciden 6'sının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlanarak ailelerine teslim edilirken, şehirde büyük bir yas havası hakim.

Provokatif Paylaşımlara Adli Takibat Başlatıldı

Yayın yasağına rağmen sosyal medya üzerinden dezenformasyon yayan ve provokatif içerikler paylaşan hesaplar hakkında da düğmeye basıldı. Başsavcılık, soruşturmanın selameti açısından sadece resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini hatırlatarak, toplumu infiale sürüklemek isteyen hesaplara yönelik adli işlemlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.