Kendini öğrencilerine siper etmişti. Eşi kalp krizi geçirdi

Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
Katliamın belgesi bilgisayarda çıktı, saldırıyı 4 gün önce planlamış
Katliamın belgesi bilgisayarda çıktı, saldırıyı 4 gün önce planlamış
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kendini öğrencilerine siper etmişti. Eşi kalp krizi geçirdi

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi. Acı haberi alan eşinin ise kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 10:51, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 10:54
Yazdır
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi derin yasa boğdu. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu belirlendi.

AYLA KARA ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi.

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan düşkünlüğüyle bilinen Ayla Kara'nın öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı siper olduğu bilgisi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara'nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara'nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

HABERİ ALAN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesi bir kez daha sarsıldı. Eşinin okulda vurularak yaşamını yitirdiğini öğrenen acılı koca, yaşadığı şokun ardından kalp krizi geçirdi.

Bu acı gelişmeyi öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hülya Kara yaptığı paylaşımda, Ayla öğretmenin eşinin acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

Hastanede tedavi altına alınan acılı eşin sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber