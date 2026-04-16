Kendini öğrencilerine siper etmişti. Eşi kalp krizi geçirdi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi derin yasa boğdu. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu belirlendi.

AYLA KARA ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi.

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan düşkünlüğüyle bilinen Ayla Kara'nın öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı siper olduğu bilgisi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara'nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara'nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

HABERİ ALAN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesi bir kez daha sarsıldı. Eşinin okulda vurularak yaşamını yitirdiğini öğrenen acılı koca, yaşadığı şokun ardından kalp krizi geçirdi.

Bu acı gelişmeyi öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hülya Kara yaptığı paylaşımda, Ayla öğretmenin eşinin acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

Hastanede tedavi altına alınan acılı eşin sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürüyor.