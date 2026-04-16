Tokat'ta 'okula saldırı olabileceği' paylaşımında bir öğrenci tutuklandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki öğrenci tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 15:50, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 15:55
Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Paylaşımla ilgili 11. sınıf öğrencisi H.M.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.