Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı

TCMB verilerine göre, Mart 2026'da Konut Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 26,4 yükseliş kaydederek enflasyonun gerisinde kaldı. Konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak artsa da, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 3,4 oranında bir azalış gösterdi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise konut fiyatlarının aksine hem nominal hem de reel olarak yükselişini sürdürerek yıllık bazda yüzde 34,4 artış kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 17:25, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 17:25
Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 219,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 azaldı.

KFE mart ayında, bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 2,8 arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, 30,4 ve 24,3 artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

YKKE yüzde 2 arttı

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 artış kaydetti.

YKKE, söz konusu dönemde İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 2,4 ve İzmir'de yüzde 3,6 yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 39,4, Ankara'da yüzde 37,7 ve İzmir'de yüzde 35 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, mart ayında en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

