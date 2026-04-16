Sivas'ta 'okullara saldırı olabileceği' yönündeki paylaşımlarla ilgili bir öğrenci tutuklandı
Sivas'ta, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 18:04, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 18:00
Şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Sivas Valiliği, dün, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.