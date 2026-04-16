Bolu'da okul müdürünü ve arkadaşlarını tehdit eden öğrenci serbest

Bolu'da bir ortaokulda eğitim gören 13 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.A., WhatsApp grubunda paylaştığı ses kayıtlarında okul müdürü ve 9 arkadaşını hedef alarak saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ses kayıtlarında, diğer illerdeki okul saldırılarını gerçekleştiren failleri öven ve "Ben de boş değilim, PUBG oynadım" diyerek oyun deneyimini şiddet motivasyonu olarak kullanan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 20:33, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 20:30
Bolu'da "okul saldırısı" düzenleyeceği yönünde tehdit içerikli ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, kentteki bir ortaokulda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları paylaştı. İddiaya göre A.M.A., bu kayıtlarda okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

"Ben de boş insan değilim PUBG oynadım"

Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında, şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli A.M.A.'nın daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Telefonuna el konuldu

Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el koydu.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan A.M.A ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.M.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

