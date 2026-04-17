17 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(İstanbul)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Değişen Dünya Düzeninde Bölgesel Sahiplenmenin Rolü" konulu Liderler Paneli'ne katılacak.
(Antalya/11.30)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, İtalya Demokrat Parti (PD) lideri Elly Schlein, Hollanda İşçi Partisi-Yeşil Sol İttifakı lideri Jesse Klaver ile ikili görüşmelerde bulunacak.
(Barselona)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma törenine katılacak, Aksaray'da Valiliği, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00/Aksaray/16.00/17.30)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik" başlıklı panelde konuşacak.
(Antalya/10.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.
(Antalya/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla başlayacak.
(Antalya)
2- Lübnan ve İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs)
3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.
(Antalya/İstanbul/20.00)
2- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Atina/21.15)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunda yarı final müsabakaları oynanacak. Fenerbahçe Opet-Spar Girona ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçları yapılacak.
(Zaragoza/18.30/21.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçıyla başlayacak.
(Bursa/19.00)
5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Aras Kargo, Galatasaray Daikin'i konuk edecek.
(İzmir/19.00)
6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacak.
(İstanbul/16.00)